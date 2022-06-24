***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge
24.06.2022 18:37
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )
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İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 4 nolu İç Yönergesi 23.06.2022 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Saygılarımızla,
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039234
BIST
11:282.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -19,63
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.539
En Düşük
2.483
11:2816,7275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1569
|Açılış
|: 16,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
11:2817,7105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1167
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
11:28987,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,45
|Açılış
|: 987,66
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler11:28
|MAKIM
|17,11
|36.959.172
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|1.383.300
|% 9,96
|
|SANEL
|7,91
|5.366.502
|% 9,86
|
|GENTS
|5,10
|17.892.076
|% 9,44
|
|ATSYH
|49,00
|245.000
|% 8,89
|
|MZHLD
|80,20
|2.398.301
|% -9,99
|
|SNKRN
|23,20
|454.047
|% -9,94
|
|KRSTL
|6,96
|1.557.495
|% -9,61
|
|KSTUR
|198,30
|46.006
|% -8,19
|
|BALAT
|11,95
|67.565
|% -8,08
|
|THYAO
|50,20
|1.755.094.607
|% -0,10
|
|SISE
|21,62
|810.547.227
|% -0,64
|
|EREGL
|28,02
|586.420.403
|% 0,57
|
|ASELS
|24,08
|396.758.623
|% -1,95
|
|SAHOL
|20,36
|347.782.042
|% -1,26
|
|ODAS
|3,18
|214.936.018
|% -0,63
|
|YKBNK
|4,66
|256.585.161
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,57
|97.497.039
|% -1,15
|
|SISE
|21,62
|810.547.227
|% -0,64
|
|THYAO
|50,20
|1.755.094.607
|% -0,10
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7117
|16,7275
|% -0,93
|
|Euro
|17,6751
|17,7105
|% -0,65
|
|Sterlin
|20,5223
|20,6252
|% -0,64
|
|Frank
|17,3883
|17,4931
|% -0,91
|
|Riyal
|4,4404
|4,4626
|% -1,02
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|11,72
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-161,00
|
|Tam
|6.567
|6.675
|-187,00
|
|Yarım
|3.224
|3.265
|-91,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.632
|-46,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,53
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,12
|
Seans Raporu
11:28
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11:40USDTR
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