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***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge

24.06.2022 18:37
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )

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Türkçe
İç Yönerge

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuzun 4 nolu İç Yönergesi 23.06.2022 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Saygılarımızla,
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039234


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