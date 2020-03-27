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***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

27.03.2020 18:31
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***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Şirketimizce İlişkili şirket Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nden 2019 yılında gerçekleştirilen ve 2020 yılında da aynı koşullarda gerçekleştirilecek olan yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi uyarınca hazırlanan yönetim kurulu raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832990


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SASA 7,26 219.623.200 % 10,00  
PGSUS 34,54 376.437.090 % 10,00  
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Riyal 1,7134 1,7220 % 0,91  
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Altın Gr. 337 337 1,44  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
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Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,40 14,45 0,05  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,04  
B. Petrol 24,21 24,21 -2,13  
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