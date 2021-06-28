***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından,Şirket'in ilişkili tarafı olan Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.(Üçgen Bakım)'ye kiralanmış olan sinemanın, küçültülmesi amacıyla, Ter Ra Gayrimenkul Değerleme Şirketine yaptırılan 2021/AKMERKEZGYO/001 numaralı kira değerleme raporunda belirtilen kira ekspertiz değerinin altında olmayacak şekilde, aylık 80.000 TL (KDV hariç) bedel karşılığı kiralanmak üzere Üçgen Bakım ile anlaşma yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944509BIST