***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından, Şirket'in ilişkili tarafı olan Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile 27 bağımsız bölümden oluşan 24 apart dairesi ve 2 bağımsız bölümden oluşan otopark için kira bedelinin değerleme şirketi tarafından belirlenen kira ekspertiz değerinin altında olmayacak şekilde net ciro üzerinden hasılat payı alınarak belirleneceği iki ayrı kira sözleşmesi yapılmasına karar verilmiştir. Kira ekspertiz değerleri, Ter Ra Gayrimenkul Değerleme Şirketine yaptırılan ve 28.06.2021 tarihinde KAP'ta açıklanan 2021/AKMERKEZGYO/002 nolu raporda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944513BIST