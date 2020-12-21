***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı 2. Taksit Ödeme Tarihi Hakkında Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 06.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.04.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketmizin gayrimenkul yatırım ortaklığı olması.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 1. Taksit 1,3000000 130 0 1,3000000 130A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 2. Taksit 0,4700000 47 0 0,4700000 47A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 TOPLAM 1,7700000 177 0 1,7700000 177B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 1. Taksit 1,3000000 130 0 1,3000000 130B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 2. Taksit 0,4700000 47 0 0,4700000 47B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 TOPLAM 1,7700000 177 0 1,7700000 177C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 1. Taksit 1,3000000 130 0 1,3000000 130C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 2. Taksit 0,4700000 47 0 0,4700000 47C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 TOPLAM 1,7700000 177 0 1,7700000 177D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 1. Taksit 1,3000000 130 0 1,3000000 130D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 2. Taksit 0,4700000 47 0 0,4700000 47D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 TOPLAM 1,7700000 177 0 1,7700000 177Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 30.04.2020 15.04.2020 17.04.2020 16.04.20202. Taksit 06.01.2021 08.01.2021 07.01.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 0 0D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizce 14 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karara istinaden 31.12.2020 tarihine kadar ödenmesi planlanan kar payı 2. taksidi, 18 Eylül 2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince 6102 sayılı TTK geçici 13. maddesinde belirtilen kar dağıtım kısıtlamasına ilişkin sürenin üç ay daha uzatılması nedeniyle 2020 yılı sonuna kadar dağıtılamamış olup kar payı dağıtımının, aksi yönde yeni bir yasal düzenleme olmaması durumunda, 17.514.080,00-TL tutarındaki ikinci taksitinin 06.01.2021 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Akmerkez Revize Kar Dagitim Tablosu 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.264.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 91.994.611,79Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 81.558.129 75.945.818,834. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 81.558.129 75.945.818,836. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.558.129 75.945.818,83Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 81.558.129 75.945.818,839. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.558.129 75.945.818,8311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.863.200 1.863.200* Nakit 1.863.200 1.863.200* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 64.094.080 64.094.08016. Genel Kanuni Yedek Akçe 6.409.408 6.409.40817. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 9.191.441 3.579.130,8320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 7.214.077,5 0 9,49 1,77 177B Grubu 5.029.242,6 0 6,62 1,77 177C Grubu 4.245.999,9 0 5,59 1,77 177D Grubu 49.467.960 0 65,13 1,77 177TOPLAM 65.957.280 0 86,84 1,77 177Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894136BIST