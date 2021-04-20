***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 22.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketmizin gayrimenkul yatırım ortaklığı olması.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 1. Taksit 1,3900000 139 0 1,3900000 139A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 2. Taksit 0,4000000 40 0 0,4000000 40A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 3. Taksit 0,4100000 41 0 0,4100000 41A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 TOPLAM 2,2000000 220 0 2,2000000 220B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 1. Taksit 1,3900000 139 0 1,3900000 139B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 2. Taksit 0,4000000 40 0 0,4000000 40B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 3. Taksit 0,4100000 41 0 0,4100000 41B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 TOPLAM 2,2000000 220 0 2,2000000 220C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 1. Taksit 1,3900000 139 0 1,3900000 139C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 2. Taksit 0,4000000 40 0 0,4000000 40C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 3. Taksit 0,4100000 41 0 0,4100000 41C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 TOPLAM 2,2000000 220 0 2,2000000 220D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 1. Taksit 1,3900000 139 0 1,3900000 139D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 2. Taksit 0,4000000 40 0 0,4000000 40D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 3. Taksit 0,4100000 41 0 0,4100000 41D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 TOPLAM 2,2000000 220 0 2,2000000 220Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 26.04.2021 26.04.2021 28.04.2021 27.04.20212. Taksit3. Taksit(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 0 0D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 0 0Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 Akmerkez Kar Dagitim Tablosu 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.264.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 98.404.019,79Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 56.870.007 58.756.235,894. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 56.870.007 58.756.235,896. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 56.870.007 58.756.235,89Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 56.870.007 58.756.235,899. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 56.870.007 58.756.235,8911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.863.200 1.863.200* Nakit 1.863.200 1.863.200* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 49.933.760 49.933.76016. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.011.760 8.011.76017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 79.671 1.965.899,8920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 30.183.840 30.183.840Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 8.966.650 0 15,26 2,2 220B Grubu 6.251.036 0 10,64 2,2 220C Grubu 5.277.514 0 8,98 2,2 220D Grubu 61.485.600 0 104,64 2,2 220TOPLAM 81.980.800 0 139,52 2,2 220Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıSermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2020 yılı net dönem karı 56.870.007,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 58.756.235,89 TL'dir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan dağıtılabilir karın 56.870.007,00 TL tutarındaki kısmından:1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,2. 56.870.007,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,3. Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,4. Kalan karın 49.933.760,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,5. Toplam 51.796.960,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 4.993.376,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,6. 2020 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,7. Şirketimizin finansal tablolarının ‘Yasal Yedekler Hesabı'nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 30.183.840,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 3.018.384,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,8. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 81.980.800,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,20 TL, kar payı oranı brüt=net %220) tespit edilmesine,9. Kar payının 51.796.960,00-TL tutarındaki kısmının 26.04.2021 tarihinde ilk taksit olarak, 14.905.600,00-TL tutarındaki kısmının 25.08.2021 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve 15.278.240,00-TL tutarındaki kısmının 22.12.2021 tarihine kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine,10. İkinci ve üçüncü kar payı taksitleri ile ilgili olmak üzere kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına,11. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına,12. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929650BIST