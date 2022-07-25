***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Payı 2.Taksit Ödeme Tarihi KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 28.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimizin gayrimenkul yatırım ortaklığı olması.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 1. Taksit 2,2800000 228 0 2,2800000 228A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 2. Taksit 0,6500000 65 0 0,6500000 65A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 TOPLAM 2,9300000 293 0 2,9300000 293B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 1. Taksit 2,2800000 228 0 2,2800000 228B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 2. Taksit 0,6500000 65 0 0,6500000 65B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 TOPLAM 2,9300000 293 0 2,9300000 293C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 1. Taksit 2,2800000 228 0 2,2800000 228C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 2. Taksit 0,6500000 65 0 0,6500000 65C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 TOPLAM 2,9300000 293 0 2,9300000 293D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 1. Taksit 2,2800000 228 0 2,2800000 228D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 2. Taksit 0,6500000 65 0 0,6500000 65D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 TOPLAM 2,9300000 293 0 2,9300000 293Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 04.04.2022 04.04.2022 06.04.2022 05.04.20222. Taksit 10.08.2022 12.08.2022 11.08.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 0 0D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kar payı dağıtımının, 24.221.600,00-TL tutarındaki ikinci taksitinin 10.08.2022 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Akmerkez Kar Dagitim Tablosu 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.264.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 73.213.555,79Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 94.818.323 93.282.030,234. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 94.818.323 93.282.030,236. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 94.818.323 93.282.030,23Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 94.818.323 93.282.030,239. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 94.818.323 93.282.030,2311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.863.200 1.863.200* Nakit 1.863.200 1.863.200* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 83.098.720 83.098.72016. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.732.032 10.732.03217. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 1.546.531 10.238,2320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 24.221.600 24.221.600Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 11.941.947,5 0 12,8 2,93 293B Grubu 8.325.243,4 0 8,92 2,93 293C Grubu 7.028.689,1 0 7,53 2,93 293D Grubu 81.887.640 0 87,79 2,93 293TOPLAM 109.183.520 0 117,04 2,93 293Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıSermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2021 yılı net dönem karı 94.818.323,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 93.282.030,23 TL'dir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 94.818.323,00 TL tutarındaki net dönem karından:1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,2. 94.818.323,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,3. Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,4. Kalan karın 83.098.720,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,5. Toplam 84.961.920,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 8.309.872,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,6. 2021 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,7. Şirketimizin finansal tablolarının ‘Yasal Yedekler Hesabı'nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 24.221.600,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 2.422.160,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,8. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 109.183.520,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,93 TL, kar payı oranı brüt=net %293) tespit edilmesine,9. Kar payının 84.961.920,00-TL tutarındaki kısmının 04.04.2022 tarihinde ilk taksit olarak ve 24.221.600,00-TL tutarındaki kısmının 26.08.2022 tarihine kadar ikinci taksit olarak ödenmesine,10. İkinci kar payı taksiti ile ilgili olmak üzere kar dağıtım tarihinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına,11. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına,12. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047627BIST