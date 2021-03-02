***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2021 14:55
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik tarihinin güncellenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunca
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan (II-18.1) sayılı KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ'nin ilgili maddeleri gereğince, halen 75.000.000 TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak bu hususta izin alınmasına,
karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AKM GYO-ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914478
BIST
15:101.533
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|AYEN
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|77.575.704
|% 10,00
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|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
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|DYOBY
|15,97
|67.133.686
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|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
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|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
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|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
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|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
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|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
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|KSTUR
|352,20
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|% -9,99
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|THYAO
|14,82
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|SISE
|7,76
|1.422.236.136
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|KOZAL
|132,50
|1.415.207.628
|% -2,79
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|PETKM
|5,56
|1.078.283.848
|% 3,35
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|PGSUS
|92,00
|1.064.717.075
|% 3,95
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|EKGYO
|2,35
|795.495.481
|% 0,00
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|THYAO
|14,82
|4.076.216.395
|% 7,39
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|SKBNK
|1,38
|279.248.368
|% -1,43
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|PETKM
|5,56
|1.078.283.848
|% 3,35
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|SISE
|7,76
|1.422.236.136
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|15:08
|Alış
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|%
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|Dolar
|7,3258
|7,3296
|% 0,46
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|Euro
|8,8156
|8,8198
|% 0,33
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|Sterlin
|10,1542
|10,2052
|% 0,32
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|Frank
|7,9385
|7,9864
|% -0,03
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|Riyal
|1,9439
|1,9537
|% 0,26
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|15:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.729
|1.729
|4,74
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|Altın Gr.
|406
|406
|2,28
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|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|10,00
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|Tam
|2.692
|2.760
|5,88
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|Yarım
|1.301
|1.335
|2,84
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|Çeyrek
|653
|668
|1,43
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|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|-0,20
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|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
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|B. Petrol
|63,58
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|-0,11
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