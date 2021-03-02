***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik tarihinin güncellenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kuruluncaSermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan (II-18.1) sayılı KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ'nin ilgili maddeleri gereğince, halen 75.000.000 TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak bu hususta izin alınmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 AKM GYO-ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914478BIST