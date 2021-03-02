Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.03.2021 14:55



***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik tarihinin güncellenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunca
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan (II-18.1) sayılı KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ'nin ilgili maddeleri gereğince, halen 75.000.000 TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak bu hususta izin alınmasına,
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AKM GYO-ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914478


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:101.533
Değişim :  0,38% |  5,80
Açılış :  1.526  
Önceki Kapanış :  1.527  
En Yüksek
1.537 En Düşük
1.519
BIST En Aktif Hisseler15:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYEN 8,91 77.575.704 % 10,00  
ISATR 227.690,00 227.690 % 10,00  
DYOBY 15,97 67.133.686 % 9,99  
KENT 358,90 5.113.607 % 9,99  
VAKFN 19,48 3.562.697 % 9,99  
daha fazla
15:08 Alış Satış %  
Dolar 7,3258 7,3296 % 0,46  
Euro 8,8156 8,8198 % 0,33  
Sterlin 10,1542 10,2052 % 0,32  
Frank 7,9385 7,9864 % -0,03  
Riyal 1,9439 1,9537 % 0,26  
daha fazla
15:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 4,74  
Altın Gr. 406 406 2,28  
Cumhuriyet 2.707 2.748 10,00  
Tam 2.692 2.760 5,88  
Yarım 1.301 1.335 2,84  
Çeyrek 653 668 1,43  
Gümüş.Ons 26,28 26,31 -0,20  
Gümüş Gr. 6,18 6,18 -0,03  
B. Petrol 63,58 63,58 -0,11  
Seans Raporu 15:08
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru