***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.04.2021 14:24
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tarih Güncelleme - Bakanlık onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00063146091 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.
Gerekli onayları tamamlanmış olan esas sözleşme tadil tasarısı 20.04.2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni -TC. Ticaret Bakanlığı Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928775
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
18:058,0614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0541
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
18:059,6770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0708
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
18:05460,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,17
|Açılış
|: 460,20
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKUR
|360.855,00
|360.855
|% 10,00
|
|SONME
|39,70
|4.560.458
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|193.153.535
|% 9,97
|
|SNPAM
|16,99
|469.643
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.575.037
|% 9,95
|
|RYSAS
|3,30
|14.624.888
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|112.005.562
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|12.507.765
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.172.165
|% -9,99
|
|KRTEK
|13,17
|7.501.196
|% -9,98
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 1,72
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% -1,25
|
|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 4,16
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0604
|8,0614
|% 0,68
|
|Euro
|9,6692
|9,6770
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,1278
|11,1836
|% 1,11
|
|Frank
|8,7320
|8,7846
|% 0,94
|
|Riyal
|2,1439
|2,1546
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|13,27
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,91
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,07
|
|B. Petrol
|66,71
|66,71
|-0,23
|