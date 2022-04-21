***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiRaif Ali Dinçkök (Yönetim Kurulu Başkanı), Murat Gigin (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Özge Bulut Maraşlı (Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), Ömer Egesel (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Alize Dinçkök (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), Sinan Kemal Uzan (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), Aycan Avcı (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi). Görev dağılımı dışında yetki devri yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022735BIST