***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
21.04.2022 17:35
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Raif Ali Dinçkök (Yönetim Kurulu Başkanı), Murat Gigin (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Özge Bulut Maraşlı (Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), Ömer Egesel (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Alize Dinçkök (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), Sinan Kemal Uzan (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), Aycan Avcı (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi). Görev dağılımı dışında yetki devri yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022735
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0496
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7635
En Düşük
14,6956
17:5915,9213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0282
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8971
17:59914,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -7,61
|Açılış
|: 914,94
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DAGHL
|25,64
|7.674.271
|% 9,95
|
|TIRE
|13,56
|161.655.841
|% 7,28
|
|ISBTR
|57.900,00
|347.700
|% 5,27
|
|KAPLM
|56,50
|11.858.624
|% 4,92
|
|TRCAS
|6,04
|110.672.672
|% 4,32
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,85
|986.731
|% -9,81
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|KRSTL
|7,31
|89.610.675
|% -7,70
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% -1,10
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% -5,33
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% -2,46
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% -5,70
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% -6,13
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,79
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% -5,31
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% -4,67
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7447
|14,7522
|% 0,34
|
|Euro
|15,9049
|15,9213
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,8993
|18,9941
|% -1,04
|
|Frank
|15,3264
|15,4187
|% -0,21
|
|Riyal
|3,9224
|3,9421
|% 0,35
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-19,36
|
|Altın Gr.
|915
|915
|-7,61
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,91
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS