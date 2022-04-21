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***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

21.04.2022 17:35
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim K


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Raif Ali Dinçkök (Yönetim Kurulu Başkanı), Murat Gigin (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Özge Bulut Maraşlı (Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), Ömer Egesel (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Alize Dinçkök (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), Sinan Kemal Uzan (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), Aycan Avcı (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi). Görev dağılımı dışında yetki devri yoktur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022735


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