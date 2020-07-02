***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.07.2020 16:52
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02/07/2020 tarih ve BİAŞ-2-2881 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854151
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:056,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:057,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
18:05391,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,56
|Açılış
|: 391,48
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|190.704.523
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.767.386
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.694.061
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|401.917.920
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.158.211
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|106.912.167
|% -5,92
|
|ULAS
|5,10
|6.072.230
|% -5,90
|
|UMPAS
|0,74
|127.401
|% -5,13
|
|AKMGY
|38,18
|15.529.054
|% -4,36
|
|GARAN
|8,36
|1.274.175.917
|% 0,72
|
|KARSN
|3,32
|1.030.154.308
|% 8,85
|
|ISFIN
|4,28
|1.013.079.346
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,08
|916.100.730
|% 2,97
|
|THYAO
|12,26
|890.276.611
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,08
|916.100.730
|% 2,97
|
|IEYHO
|1,02
|377.328.652
|% 9,68
|
|KARSN
|3,32
|1.030.154.308
|% 8,85
|
|ALBRK
|1,78
|457.700.825
|% 4,09
|
|KRDMD
|3,24
|793.033.123
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5259
|8,5687
|% 0,10
|
|Frank
|7,2187
|7,2622
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|8,26
|
|Altın Gr.
|391
|392
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.557
|9,80
|
|Tam
|2.610
|2.623
|10,00
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|4,80
|
|Çeyrek
|634
|642
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,01
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|0,14
|