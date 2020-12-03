***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.12.2020 18:13
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03/12/2020 tarih ve BİAŞ-2-4914 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891247
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
18:057,7681
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0935
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7559
18:059,4578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0592
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4362
18:05457,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,07
|Açılış
|: 457,03
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
456,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|34,98
|27.871.601
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.477.204
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|937.581
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.552.297
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.918.556
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.207.235
|% -9,99
|
|SAFKR
|16,68
|138.043.591
|% -9,54
|
|KLMSN
|20,14
|30.950.775
|% -8,37
|
|RODRG
|14,00
|7.274.289
|% -8,08
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|THYAO
|12,19
|1.345.899.367
|% -0,49
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,17
|1.046.223.813
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7647
|7,7681
|% -1,19
|
|Euro
|9,4471
|9,4578
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,4455
|10,4979
|% -0,29
|
|Frank
|8,6813
|8,7336
|% -0,68
|
|Riyal
|2,0631
|2,0734
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|3,16
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,41
|48,41
|0,16
|