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***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

03.02.2020 16:39
GÜNCEL HABERLER



***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
30/06/2015
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
20/07/2015
Davanın Konusu
Ticari Şirket (Şirkete Özel Denetçi Tayin Edilmesi)
Karşı Taraf(lar)
Ömer Dinçkök
Davanın Tutarı
Yoktur
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2015/673 E. - Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/9015 E
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Davaya ilişkin olarak davacının temyiz isteminin reddine dair Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararına karşı davacı tarafça yapılan karar düzeltme başvurusu da Yargıtay tarafından reddedilmiş olup davanın Şirketimiz lehine reddine dair Mahkeme kararı kesinleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816723


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