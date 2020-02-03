***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi30/06/2015Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi20/07/2015Davanın KonusuTicari Şirket (Şirkete Özel Denetçi Tayin Edilmesi)Karşı Taraf(lar)Ömer DinçkökDavanın TutarıYokturDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yokturİlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2015/673 E. - Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/9015 EDavanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarDavaya ilişkin olarak davacının temyiz isteminin reddine dair Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararına karşı davacı tarafça yapılan karar düzeltme başvurusu da Yargıtay tarafından reddedilmiş olup davanın Şirketimiz lehine reddine dair Mahkeme kararı kesinleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816723BIST