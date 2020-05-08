***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi30.06.2014Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi16.07.2014Davanın KonusuGenel Kurul Kararının İptaliKarşı Taraf(lar)Ömer DinçkökDavanın TutarıYokturDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yokturİlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. İstanbul 6.Asliye Ticaret Mahkemesi - 2014/1077 E. - Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/9749 EDavanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarDavaya ilişkin Şirketimiz lehine verilmiş olan Mahkeme kararının onanmasına dair Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararına karşı davacı tarafça yapılan karar düzeltme talebi reddedilmiş olup Mahkeme kararı Şirketimiz lehine kesinleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843810BIST