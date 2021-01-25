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***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

25.01.2021 18:07



***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.07.2016 - 22.12.2016 - 26.04.2017 - 09.10.2017 - 08.12.2017 - 01.02.2018 - 23.02.2018 - 22.03.2018 - 21.05.2018 - 19.07.2018 - 17.09.2018 - 16.11.2018 - 13.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
30.06.2016
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
14.07.2016
Davanın Konusu
Genel Kurul Kararının İptali
Karşı Taraf(lar)
Ömer Dinçkök
Davanın Tutarı
Yoktur
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2016/720
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Davanın reddine ilişkin Mahkeme kararına karşı davacı tarafın istinaf başvurusunun, temyiz yolu açık olmak üzere, Şirket lehine esastan reddine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904253


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Tam 2.922 2.995 20,07  
Yarım 1.412 1.449 9,71  
Çeyrek 708 724 4,85  
Gümüş.Ons 25,41 25,45 -0,03  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 -0,02  
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