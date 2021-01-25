***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.07.2016 - 22.12.2016 - 26.04.2017 - 09.10.2017 - 08.12.2017 - 01.02.2018 - 23.02.2018 - 22.03.2018 - 21.05.2018 - 19.07.2018 - 17.09.2018 - 16.11.2018 - 13.12.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi30.06.2016Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi14.07.2016Davanın KonusuGenel Kurul Kararının İptaliKarşı Taraf(lar)Ömer DinçkökDavanın TutarıYokturDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yokturİlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2016/720Davanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarDavanın reddine ilişkin Mahkeme kararına karşı davacı tarafın istinaf başvurusunun, temyiz yolu açık olmak üzere, Şirket lehine esastan reddine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904253BIST