***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
25.01.2021 18:07
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.07.2016 - 22.12.2016 - 26.04.2017 - 09.10.2017 - 08.12.2017 - 01.02.2018 - 23.02.2018 - 22.03.2018 - 21.05.2018 - 19.07.2018 - 17.09.2018 - 16.11.2018 - 13.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
30.06.2016
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
14.07.2016
Davanın Konusu
Genel Kurul Kararının İptali
Karşı Taraf(lar)
Ömer Dinçkök
Davanın Tutarı
Yoktur
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2016/720
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Davanın reddine ilişkin Mahkeme kararına karşı davacı tarafın istinaf başvurusunun, temyiz yolu açık olmak üzere, Şirket lehine esastan reddine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904253
BIST
18:051.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
18:057,4013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0090
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4277
En Düşük
7,3635
18:058,9978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0250
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
18:05442,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,67
|Açılış
|: 442,25
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|48,40
|3.644.423
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|1.450.547
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|7.012.871
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|3.080.101
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|1.220.589
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.421.889
|% -10,00
|
|MERIT
|162,00
|4.012.858
|% -9,95
|
|OZRDN
|11,59
|12.495.182
|% -9,95
|
|EMNIS
|37,56
|2.475.347
|% -9,80
|
|KERVN
|1,24
|7.749.291
|% -9,49
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 6,12
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 1,01
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% -2,25
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% -3,45
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 6,08
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% -0,80
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3978
|7,4013
|% -0,12
|
|Euro
|8,9881
|8,9978
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,0902
|10,1408
|% -0,18
|
|Frank
|8,3026
|8,3526
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9679
|1,9778
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,45
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
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17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında