***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









15.07.2016 - 22.12.2016 - 26.04.2017 - 09.10.2017 - 08.12.2017 - 01.02.2018 - 23.02.2018 - 22.03.2018 - 21.05.2018 - 19.07.2018 - 17.09.2018 - 16.11.2018 - 13.12.2018 - 25.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi30.06.2016Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi14.07.2016Davanın KonusuGenel Kurul Kararının İptaliKarşı Taraf(lar)Ömer DinçkökDavanın TutarıYokturDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yokturİlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2016/720Davanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarDavanın reddine ilişkin Mahkeme kararına karşı davacı tarafın istinaf başvurusunun Şirket lehine esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43. Hukuk Dairesi kararı davacı tarafça temyiz edilmiş olup, Şirketimizce temyize cevap verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917255BIST