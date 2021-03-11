***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
11.03.2021 14:26
15.07.2016 - 22.12.2016 - 26.04.2017 - 09.10.2017 - 08.12.2017 - 01.02.2018 - 23.02.2018 - 22.03.2018 - 21.05.2018 - 19.07.2018 - 17.09.2018 - 16.11.2018 - 13.12.2018 - 25.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
30.06.2016
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
14.07.2016
Davanın Konusu
Genel Kurul Kararının İptali
Karşı Taraf(lar)
Ömer Dinçkök
Davanın Tutarı
Yoktur
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2016/720
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Davanın reddine ilişkin Mahkeme kararına karşı davacı tarafın istinaf başvurusunun Şirket lehine esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43. Hukuk Dairesi kararı davacı tarafça temyiz edilmiş olup, Şirketimizce temyize cevap verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917255
BIST
15:481.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,73
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.556
15:487,4558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:488,9271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0289
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:48416,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,38
|Açılış
|: 416,12
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,82
BIST En Aktif Hisseler15:46
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|SANKO
|10,92
|29.350.266
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.357.005
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|KATMR
|4,52
|395.484.684
|% -9,60
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|DZGYO
|5,85
|15.426.031
|% -9,16
|
|IZFAS
|7,86
|16.333.962
|% -9,03
|
|SASA
|42,58
|2.553.417.597
|% -8,35
|
|SISE
|7,77
|1.104.624.441
|% 1,04
|
|KOZAL
|127,50
|907.681.275
|% -1,16
|
|GARAN
|9,05
|738.376.432
|% -1,31
|
|PETKM
|6,25
|553.134.434
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,37
|551.452.134
|% -0,42
|
|SISE
|7,77
|1.104.624.441
|% 1,04
|
|DOHOL
|3,45
|489.432.919
|% 2,07
|
|TSKB
|1,71
|210.950.197
|% 0,00
|
|PETKM
|6,25
|553.134.434
|% 0,32
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4617
|7,4660
|% -0,51
|
|Euro
|8,9281
|8,9381
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,3840
|10,4361
|% -0,24
|
|Frank
|8,0371
|8,0855
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9840
|1,9940
|% -0,38
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|9,05
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|-6,00
|
|Tam
|2.748
|2.818
|-7,02
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-3,39
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|0,90
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
15:58BSOKE
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 497, 687 adet işlem
-
15:57ALCTL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 36.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 755, 571 adet işlem
-
15:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, MGROS, DOHOL
-
15:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 28 kaybederek (% -0.53 ) 1, 365
-
15:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, VAKFN, SANEL, KERVT, TRILC, TACTR, SEKFK, UFUK