***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 16:58
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Kamuoyunun dikkatine,
Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle mağazalarımızda konuk ettiğimiz misafirlerimiz, çalışanlarımız ve yakınlarının sağlığını önemsiyoruz.
Sağlık yetkililerinin aldığı tedbirler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın "evinizden çıkmayın" yönlendirmeleri doğrultusunda Akmerkez olarak, her zamanki hassasiyetimizle tüm çalışanlarımıza ‘evde kalın' diyor ve bu süre zarfında sadece eczane (10.00-19.00), süpermarket (12.00-20.00) ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik market hizmetlerini (12.00-20.00) vermeye devam ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza inanıyoruz.
Sağlıklı günler dileriz,
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830775
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|GYHOL
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|GLRYH
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|HUBVC
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|LKMNH
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|YKBNK
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|ODAS
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|IHLGM
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|63.484.187
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|THYAO
|7,96
|587.081.051
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
|7,5606
|7,5985
|% 0,63
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|Frank
|6,6719
|6,7121
|% 0,09
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|Riyal
|1,7316
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|% 0,65
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|Alış
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|Altın Ons
|1.481
|1.482
|-4,86
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|Altın Gr.
|309
|309
|-0,63
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|2.072
|2.104
|-13,00
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|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
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|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
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|Çeyrek
|498
|510
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|Gümüş.Ons
|12,01
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|0,05
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|Gümüş Gr.
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|2,51
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