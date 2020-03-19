***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuoyunun dikkatine,Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle mağazalarımızda konuk ettiğimiz misafirlerimiz, çalışanlarımız ve yakınlarının sağlığını önemsiyoruz.Sağlık yetkililerinin aldığı tedbirler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın "evinizden çıkmayın" yönlendirmeleri doğrultusunda Akmerkez olarak, her zamanki hassasiyetimizle tüm çalışanlarımıza ‘evde kalın' diyor ve bu süre zarfında sadece eczane (10.00-19.00), süpermarket (12.00-20.00) ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik market hizmetlerini (12.00-20.00) vermeye devam ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza inanıyoruz.Sağlıklı günler dileriz,Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830775BIST