***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuoyunun dikkatine, Koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart 2020 tarihinde kısıtlı hizmet vermeye başladığımız alışveriş merkezimizde, 1 Haziran 2020'den itibaren aldığımız hijyen önlemleriyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlıyoruz. Tüm kapılarımız Haziran ayı boyunca bir sonraki duyuruya kadar 12:00-20:00 saatleri arasında güvenli ve sağlıklı bir şekilde açık olacaktır. Sağlıklı günler dileriz. Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848248BIST