***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 18:32
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuoyunun dikkatine, Koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart 2020 tarihinde kısıtlı hizmet vermeye başladığımız alışveriş merkezimizde, 1 Haziran 2020'den itibaren aldığımız hijyen önlemleriyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlıyoruz. Tüm kapılarımız Haziran ayı boyunca bir sonraki duyuruya kadar 12:00-20:00 saatleri arasında güvenli ve sağlıklı bir şekilde açık olacaktır. Sağlıklı günler dileriz. Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848248
BIST
18:05107.266
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
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|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4719
|8,5144
|% 0,90
|
|Frank
|7,0512
|7,0937
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8084
|1,8174
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,47
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.503
|29,80
|
|Tam
|2.535
|2.576
|26,50
|
|Yarım
|1.237
|1.261
|20,60
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,25
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|38,11
|38,11
|0,27
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