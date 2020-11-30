***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak, sermayesinin %25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 1.500.000 USD olan, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890641BIST