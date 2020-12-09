***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul'un 17.09.2020 tarihinde KAP'ta açıklanan "Fiili dolaşım oranı %5'in altında olan Şirketlerin Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınabileceği hususunda süre verilerek uyarılması" konusundaki duyurusu sonrasında pay sahiplerimiz tarafından yapılan pay satışları sonucunda, fiili dolaşım oranımız %5 ‘e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892363BIST