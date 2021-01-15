***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 14:02
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen kiralama işlemlerimizin toplamı aylık KDV hariç 678.814 TL (KDV dahil 801.001 TL) olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902576
BIST
16:001.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -20,38
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.525
16:007,4408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0799
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4585
En Düşük
7,3521
16:009,0205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0522
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0376
En Düşük
8,9346
16:00441,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,73
|Açılış
|: 441,37
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler15:59
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|15.983.275
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.860.393
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,84
|2.406.933.813
|% 1,42
|
|KOZAL
|113,30
|1.576.224.244
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,47
|1.327.215.172
|% -0,40
|
|THYAO
|13,23
|1.315.681.353
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.189.223.491
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,47
|1.327.215.172
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,46
|1.189.223.491
|% -4,68
|
|SISE
|7,84
|2.406.933.813
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,60
|462.968.437
|% -2,44
|
|TSKB
|1,86
|433.208.247
|% -0,53
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4320
|7,4398
|% 1,07
|
|Euro
|9,0087
|9,0189
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,0817
|10,1322
|% 0,30
|
|Frank
|8,3272
|8,3773
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9736
|1,9835
|% 0,86
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,59
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,25
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.907
|2.980
|12,07
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|5,84
|
|Çeyrek
|705
|721
|2,92
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|-0,86
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:09DOHOL
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 681, 545 adet işlem
-
16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, AKBNK, PGSUS
-
16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 92 kaybederek (% -1.30 ) 1, 361
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, KERVN, INVEO, BURVA, OYAYO, PKENT, POLTK, KSTUR, AYCES, KRONT
-
16:08
FMIZP, KSTUR, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında