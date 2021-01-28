***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 35. Maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca, Şirketimizin portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için ve ayrıca Şirketimizin portföyüne 2021 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirebilecek varlıklar için değerleme hizmeti alınmak üzere TER RA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş'nin değerleme şirketi olarak belirlenmesine karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905296BIST