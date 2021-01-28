***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 14:13
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 35. Maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca, Şirketimizin portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için ve ayrıca Şirketimizin portföyüne 2021 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirebilecek varlıklar için değerleme hizmeti alınmak üzere TER RA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş'nin değerleme şirketi olarak belirlenmesine karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905296
BIST
15:361.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.481
En Düşük
1.431
15:367,3900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0239
|Açılış
|: 7,3770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
15:368,9548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0233
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
15:36436,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,38
|Açılış
|: 436,56
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler15:34
|PKENT
|1.386,00
|2.471.815
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|VERTU
|25,34
|143.963.419
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|EMNIS
|35,34
|1.009.978
|% 9,96
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|KAPLM
|36,68
|4.704.594
|% -9,97
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|GARAN
|9,19
|1.708.714.384
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,33
|1.458.757.323
|% -0,85
|
|KOZAL
|113,60
|1.138.945.494
|% 0,09
|
|ODAS
|3,78
|1.079.654.060
|% -3,57
|
|KRDMD
|6,60
|1.045.493.019
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,33
|1.458.757.323
|% -0,85
|
|TSKB
|1,79
|639.955.301
|% 0,00
|
|ODAS
|3,78
|1.079.654.060
|% -3,57
|
|YKBNK
|2,90
|705.507.741
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,38
|291.042.082
|% 0,00
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3867
|7,3904
|% -0,32
|
|Euro
|8,9485
|8,9519
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,0451
|10,0955
|% -0,66
|
|Frank
|8,2604
|8,3102
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9623
|1,9721
|% -0,40
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-0,58
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-12,00
|
|Tam
|2.883
|2.955
|-9,02
|
|Yarım
|1.394
|1.429
|-4,36
|
|Çeyrek
|699
|715
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|-0,09
|
Seans Raporu
15:34
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15:49OTKAR
Yüzde 6.10 oranında artışla 372.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 055 adet işlem
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15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 66 artarak (% 0.13 ) 1, 300
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15:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, ISKPL, MERIT, PSDTC, PSDTC, VERTU, PSDTC, BTCIM, GUBRF, TACTR
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15:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YAPRK, KAPLM, ATSYH, SNKRN, AYCES, INVEO
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15:47
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