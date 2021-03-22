***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2021 20:09
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimiz tarafından Bağış ve Yardım Politikamız'da yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2021 yılı için 150.000,00 TL olarak belirlenmesinin, 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919839
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
18:057,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1429
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
18:059,4714
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,2123
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
18:05440,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,19
|Açılış
|: 440,36
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,97
|761.380
|% 10,00
|
|AVOD
|9,35
|436.712.338
|% 10,00
|
|KENT
|341,00
|3.055.905
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.920,00
|8.295.949
|% 10,00
|
|VAKKO
|16,29
|10.479.764
|% 9,99
|
|MERIT
|230,90
|2.578.229
|% -9,98
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|SKTAS
|4,32
|56.907.514
|% -9,81
|
|GSRAY
|3,78
|554.276.670
|% -9,79
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|FROTO
|209,50
|2.599.018.186
|% 1,90
|
|EREGL
|15,40
|2.078.695.209
|% 4,69
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|KOZAL
|115,60
|1.320.071.371
|% 5,28
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,19
|806.656.591
|% -8,37
|
|EKGYO
|1,85
|570.111.397
|% -2,12
|
|TSKB
|1,38
|424.283.974
|% -6,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9223
|7,9248
|% 1,84
|
|Euro
|9,4225
|9,4714
|% 2,29
|
|Sterlin
|10,8483
|10,9027
|% 1,07
|
|Frank
|8,4412
|8,4921
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1019
|2,1125
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-11,27
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.889
|2.964
|10,74
|
|Yarım
|1.396
|1.434
|5,20
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|60,76
|60,76
|-3,86
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 15 kaybederek (% -1.41 ) 1, 413
-
17:59XU100
Endeks 1, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 40, 535.00 milyon TL de
-
17:59IHLAS
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 059, 044 adet işlem
-
17:58KRDMA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 498, 041 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 034, 444 adet işlem