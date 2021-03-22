***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimiz tarafından Bağış ve Yardım Politikamız'da yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2021 yılı için 150.000,00 TL olarak belirlenmesinin, 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919839BIST