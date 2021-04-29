***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle mağazalarımızda konuk ettiğimiz misafirlerimiz, çalışanlarımız ve yakınlarının sağlığını önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın son kabine toplantısında alınan kararlara yönelik olarak yaptığı açıklamalar ve T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan günü yayınladığı "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelgeye göre, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma kararı doğrultusunda Akmerkez olarak, her zamanki hassasiyetimizle tüm çalışanlarımıza ‘evde kalın' diyor ve bu tarihler arasında Alışveriş merkezimizde eczanemiz ile pazar hariç haftanın 6 günü 9.00-18.00, süpermarketimiz ile pazar hariç haftanın 6 günü 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilerimizin zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet vermeye devam ettiğimizi, yeme içme alanında faaliyet gösteren belli mağazaların da yine genelgede belirtilen saat aralıklarında sadece paket servisi olarak hizmet verebileceğini belirtmek istiyoruz. Bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza olan inancımızla, Sağlıklı günler dileriz, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932265BIST