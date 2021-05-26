***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2021 17:38
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'ca,
1. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına Raif Ali DİNÇKÖK'ün seçilmesine,
2. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Murat GİGİN'in seçilmesine,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938244
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|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
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|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
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|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
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|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
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|ISGSY
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|% -9,97
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|GEDZA
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|44.859.004
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|METUR
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|30.088.120
|% -9,95
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|DERHL
|5,93
|56.203.452
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|THYAO
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|2.250.923.769
|% 0,00
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|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
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|YKBNK
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|1.084.223.053
|% -0,46
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|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
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|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
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|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
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|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
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|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
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|THYAO
|13,05
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|% 0,00
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|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4919
|8,4969
|% 0,48
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|Euro
|10,3740
|10,3906
|% 0,73
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|Sterlin
|12,0328
|12,0931
|% 1,08
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|Frank
|9,4331
|9,4899
|% 0,58
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|Riyal
|2,2583
|2,2696
|% 0,46
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.898
|1.898
|1,27
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|Altın Gr.
|519
|519
|2,91
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|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
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|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
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|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
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|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
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|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,17
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|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,09
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|B. Petrol
|69,21
|69,21
|0,48
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