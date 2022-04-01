***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









alarŞirketimiz bağımsız denetim zorunluluğu olmayan 3 ve 9 aylık ara dönemlerde finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirecek olup, SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde öngörülen ara dönem finansal tabloların gönderimindeki ek süreleri kullanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015061BIST