***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 17:59
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında görev taksimi yapılmıştır. Buna göre 1. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına Raif Ali DİNÇKÖK, 2. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Murat GİGİN, seçilmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur Saygılarımızla Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022359
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0393
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7444
En Düşük
14,6564
18:0515,9692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0373
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
18:05917,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,09
|Açılış
|: 917,28
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7024
|14,7133
|% 0,29
|
|Euro
|15,9500
|15,9663
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,1146
|19,2105
|% 0,00
|
|Frank
|15,3538
|15,4463
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9091
|3,9287
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-18,34
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,67
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|-0,30
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,76
|
Seans Raporu
18:05
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17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
-
17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında