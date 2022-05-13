***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13 Mayıs 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Murat KAYMAN'ın 16 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olması sebebi ile boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna 16 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Sn. Süleyman Hakan TÜMKAYA'nın atanmasına, Şirketimiz organizasyon şemasında Mali İşler Direktörlüğü ve Kiralama Direktörlüğü'nün kurulmasına, Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Sn. Nilüfer Aydın'ın Mali İşler Direktörü olarak görev değişikliğine, karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030422BIST