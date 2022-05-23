***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2022 10:16
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13 Mayıs 2022 tarihli KAP açıklamasında duyurduğumuz Kiralama Direktörlüğü pozisyonuna 23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Sn. Cem Ertuğrul getirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031653
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|POLHO
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|DITAS
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|ORCAY
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|SELVA
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|POLTK
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|KRDMD
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|EKGYO
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|KARSN
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|890.019.742
|% 4,87
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|GARAN
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|% 0,73
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|YKBNK
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|% -0,45
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|DOHOL
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|Alış
|Satış
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|% 1,18
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|Euro
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|17,2638
|% 1,34
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|Sterlin
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|20,2142
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|Frank
|16,6213
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|% 1,21
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|Alış
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|1.857
|3,23
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|Altın Gr.
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|962
|12,98
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|Cumhuriyet
|6.394
|6.490
|116,00
|
|Tam
|6.357
|6.517
|111,10
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|Yarım
|3.072
|3.153
|53,74
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|Çeyrek
|1.541
|1.576
|26,87
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|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,08
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|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,17
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|B. Petrol
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|111
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