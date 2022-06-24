***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2022 18:39
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Yönetim Kurulu'nun 4 nolu İç Yönergesi tahtında Temsil ve İlzam kararı ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039237
BIST
14:102.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -24,01
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
14:1016,7265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1579
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
14:1017,7010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1262
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
14:10986,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,12
|Açılış
|: 987,33
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler14:10
|SANEL
|7,92
|7.059.468
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.517.095
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.322.511
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.368.873
|% 9,87
|
|KRGYO
|6,91
|27.901.582
|% 9,68
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,50
|47.750.878
|% -4,17
|
|IZFAS
|4,99
|413.142
|% -3,67
|
|GSDHO
|3,95
|62.917.125
|% -3,66
|
|THYAO
|49,80
|2.931.527.205
|% -0,90
|
|SISE
|21,90
|1.285.571.836
|% 0,64
|
|EREGL
|27,92
|943.937.319
|% 0,22
|
|ASELS
|23,86
|721.737.273
|% -2,85
|
|SAHOL
|20,32
|589.405.905
|% -1,45
|
|ODAS
|3,16
|327.047.385
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|413.840.902
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,56
|176.316.308
|% -1,54
|
|AKBNK
|8,55
|541.375.498
|% -2,51
|
|SISE
|21,90
|1.285.571.836
|% 0,64
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7162
|16,7265
|% -0,94
|
|Euro
|17,6769
|17,7010
|% -0,71
|
|Sterlin
|20,4528
|20,5554
|% -0,98
|
|Frank
|17,3639
|17,4685
|% -1,05
|
|Riyal
|4,4405
|4,4628
|% -1,01
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|9,72
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|6.592
|6.692
|-32,00
|
|Tam
|6.577
|6.672
|-190,00
|
|Yarım
|3.229
|3.264
|-92,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.631
|-47,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,48
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,42
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25DOAS
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 81.40 lira fiyatla işlem gören hissede 578, 951 adet işlem
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 81 kaybederek (% -1.04 ) 2, 754
-
14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ODAS, GUSGR
-
14:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EREGL
-
14:24XU100
Endeks 2, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 16, 982.00 milyon TL de