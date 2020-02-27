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***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.02.2020 16:21
GÜNCEL HABERLER



***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Feyyaz Berker Varisleri 697.974,25 TRY 1,87
Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş. 322.551,80 TRY 0,87
Cansevil Akçağlılar 267.385,28 TRY 0,72
Ali Nihat Gökyiğit 365.195,63 TRY 0,98
Ali Nihat Gökyiğit Eğ.Sağ.Kül.Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 201.664,95 TRY 0,54
Alev Berker 117.663,80 TRY 0,32
Meltem Berker 45.349,07 TRY 0,12
Şebnem Berker 45.349,07 TRY 0,12
Öner Yatırım İç ve Dış Tic. A.Ş. 19.549,94 TRY 0,05
Demet Turhan 30.258,59 TRY 0,08
Halka Açık Kısım 1.906.896,64 TRY 5,12
ARD Holding A.Ş. 1.630.300,00 TRY 4,37
Atlantik Holding A.Ş. 1.630.299,86 TRY 4,37
NDÇ Holding A.Ş. 1.630.291,46 TRY 4,37
Nilüfer Dinçkök Çiftçi 8,33 TRY 0,00
Melis Gürsoy 0,07 TRY 0,00
Mehmet Emin Çiftçi 0,07 TRY 0,00
Raif Ali Dinçkök 0,04 TRY 0,00
Ömer Dinçkök 0,04 TRY 0,00
Ayça Dinçkök 0,04 TRY 0,00
Gamze Dinçkök Yücaoğlu 0,04 TRY 0,00
Mutlu Dinçkök 0,04 TRY 0,00
Ayşegül Dinçkök 0,02 TRY 0,00
Alize Dinçkök 0,01 TRY 0,00
Alina Dinçkök 0,01 TRY 0,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822024


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EKIZ 1,24 296.615 % 9,73  
MEMSA 0,34 432.674 % 9,68  
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Cumhuriyet 2.167 2.200 19,00  
Tam 2.157 2.210 20,74  
Yarım 1.042 1.069 10,03  
Çeyrek 523 535 5,02  
Gümüş.Ons 17,98 18,02 0,12  
Gümüş Gr. 3,57 3,57 0,03  
B. Petrol 51,12 51,12 -1,69  
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