***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Feyyaz Berker Varisleri 697.974,25 TRY 1,87Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş. 322.551,80 TRY 0,87Cansevil Akçağlılar 267.385,28 TRY 0,72Ali Nihat Gökyiğit 365.195,63 TRY 0,98Ali Nihat Gökyiğit Eğ.Sağ.Kül.Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 201.664,95 TRY 0,54Alev Berker 117.663,80 TRY 0,32Meltem Berker 45.349,07 TRY 0,12Şebnem Berker 45.349,07 TRY 0,12Öner Yatırım İç ve Dış Tic. A.Ş. 19.549,94 TRY 0,05Demet Turhan 30.258,59 TRY 0,08Halka Açık Kısım 1.906.896,64 TRY 5,12ARD Holding A.Ş. 1.630.300,00 TRY 4,37Atlantik Holding A.Ş. 1.630.299,86 TRY 4,37NDÇ Holding A.Ş. 1.630.291,46 TRY 4,37Nilüfer Dinçkök Çiftçi 8,33 TRY 0,00Melis Gürsoy 0,07 TRY 0,00Mehmet Emin Çiftçi 0,07 TRY 0,00Raif Ali Dinçkök 0,04 TRY 0,00Ömer Dinçkök 0,04 TRY 0,00Ayça Dinçkök 0,04 TRY 0,00Gamze Dinçkök Yücaoğlu 0,04 TRY 0,00Mutlu Dinçkök 0,04 TRY 0,00Ayşegül Dinçkök 0,02 TRY 0,00Alize Dinçkök 0,01 TRY 0,00Alina Dinçkök 0,01 TRY 0,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822024BIST