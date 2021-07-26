***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2021 16:00
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 15.04.2005 Türkiye Borsa İstanbul Alt Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Feyyaz Berker Varisleri 677.388,39 TRY 1,82
Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş. 354.424,66 TRY 0,95
Cansevil Akçağlılar 259.499,1 TRY 0,70
Ali Nihat Gökyiğit 315.094,63 TRY 0,85
Ali Nihat Gökyiğit Eğ.Sağ.Kül.Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 195.717,1 TRY 0,53
Alev Berker 19.233,17 TRY 0,05
Meltem Berker 91.492,23 TRY 0,25
Şebnem Berker 91.491,18 TRY 0,25
Diğer 30.554,34 TRY 0,08
Halka Açık Kısım 1.866.384,25 TRY 5,01
ARD Holding A.Ş. 1.557.028,33 TRY 4,18
Atlantik Holding A.Ş. 1.557.028,20 TRY 4,18
NDÇ Holding A.Ş. 1.557.020,18 TRY 4,18
Nilüfer Dinçkök Çiftçi 7,95 TRY 0,00002134
Melis Çiftçi 0,07 TRY 0,00000019
Mehmet Emin Çiftçi 0,07 TRY 0,00000019
Raif Ali Dinçkök 0,02 TRY 0,00000005
Ömer Dinçkök 0,04 TRY 0,00000010
Ayça Dinçkök 0,04 TRY 0,00000010
Gamze Dinçkök Yücaoğlu 0,04 TRY 0,00000010
Mutlu Dinçkök 0,04 TRY 0,00000010
Ayşegül Dinçkök 0,02 TRY 0,00000005
Alize Dinçkök 0,01 TRY 0,00000003
Alina Dinçkök 0,01 TRY 0,00000002
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951785
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