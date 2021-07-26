***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 15.04.2005 Türkiye Borsa İstanbul Alt PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Feyyaz Berker Varisleri 677.388,39 TRY 1,82Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş. 354.424,66 TRY 0,95Cansevil Akçağlılar 259.499,1 TRY 0,70Ali Nihat Gökyiğit 315.094,63 TRY 0,85Ali Nihat Gökyiğit Eğ.Sağ.Kül.Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 195.717,1 TRY 0,53Alev Berker 19.233,17 TRY 0,05Meltem Berker 91.492,23 TRY 0,25Şebnem Berker 91.491,18 TRY 0,25Diğer 30.554,34 TRY 0,08Halka Açık Kısım 1.866.384,25 TRY 5,01ARD Holding A.Ş. 1.557.028,33 TRY 4,18Atlantik Holding A.Ş. 1.557.028,20 TRY 4,18NDÇ Holding A.Ş. 1.557.020,18 TRY 4,18Nilüfer Dinçkök Çiftçi 7,95 TRY 0,00002134Melis Çiftçi 0,07 TRY 0,00000019Mehmet Emin Çiftçi 0,07 TRY 0,00000019Raif Ali Dinçkök 0,02 TRY 0,00000005Ömer Dinçkök 0,04 TRY 0,00000010Ayça Dinçkök 0,04 TRY 0,00000010Gamze Dinçkök Yücaoğlu 0,04 TRY 0,00000010Mutlu Dinçkök 0,04 TRY 0,00000010Ayşegül Dinçkök 0,02 TRY 0,00000005Alize Dinçkök 0,01 TRY 0,00000003Alina Dinçkök 0,01 TRY 0,00000002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951785BIST