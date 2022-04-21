***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 15.04.2005 Türkiye Borsa İstanbul Ana PazarYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRAİF ALİ DİNÇKÖK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 03.05.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Aksa Akrilik, Akiş GYO, Ak-Kim, Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi A Grubu Bağımsız Üye DeğilMURAT GİGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 01.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili , ANG Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti. grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza, TEMA Vakfı Mütevelliler Kurulu Üyesi, KMD (Kategori Mağazacılığı Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yrd., TAMPF - Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, IKVS Mütevelliler Heyeti Üyesi, EDRA (European DIY - Retail Association) ve GHIN (Global Home Improvement Network) Yönetim Kurulu Üyesi B Grubu Bağımsız Üye DeğilSİNAN KEMAL UZAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tekfen Venture Management LLC'de Başkan, TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Çalışma Grubu ve Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Üyesi, Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı B Grubu Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiDAVİT BRAUNŞTAYN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 26.07.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Lignadekor Üretim ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü, Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile Akmerkez Lokanta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 6.8 C Grubu Bağımsız Üye DeğilALİZE DİNÇKÖK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.05.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi, Aksa Akrilik, Akiş GYO, Akmerkez Lokantacılık, Üçgen Bakım, Ak-Pa Tekstil, Akyaşam, Akasya Çocuk Dünyası, Aktek, Ak-Kim, Akcoat, Dinkal ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi A Grubu Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiAHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı, Akiş GYO, Aksa Akrilik, Akenerji, Ak-Kim, Akcoat, Akcez, Aktek, Akasya Çocuk Dünyası ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi, United Nations Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, International Paper Co. Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Aras Kargo Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu Bağımsız Üye DeğilKLE DIR SAS JOHAN CASPAR BERGENTHAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.02.2022 İcrada Görevli Değil - Klepierre Almanya, Hollanda ve Türkiye Bölge Başkanı D Grubu Bağımsız Üye DeğilAYCAN AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Aya Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. şirket ortağı, Erak Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tatko Otomobil Lastik Makine Ticareti ve İnşaat T.A.Ş., Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fu Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş., Waternet Su Hizmetleri A.Ş., Tapucom Teknoloji Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Apsiyon Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bimser Çözüm Yazılım Ticaret A.Ş., Alsa Danışmanlık A.Ş., GBS Çözüm Yazılım Ticaret A.Ş., Yüzyıl Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş., Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve LG Lastik Girişim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bosch Fren Sistemleri San. Tic. A. Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005393 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiÖZGE BULUT MARAŞLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2022 İcrada Görevli Değil - Fabu Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı, MAY Yapım Yönetici Ortağı, Fark Holding, BluTV ve Slowtürk Radyo Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Two Zero Girişim Sermaye Fonu ve Arya Investment Yatırım Komitesi Üyesi, Doğan Holding Yönetim Kurulu Danışmanı, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Arya Kadın Yönetim Kurulu Üyesi, Yeniden Biz Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, International Academy of Television Arts & Sciences Yönetim Kurulu Üyesi, World Economic Forum MEI Dijital Medya Okur Yazarlığı Projesi İcra Kurulu ve MEI Strateji Yöneticileri Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005393 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiÖMER EGESEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2022 İcrada Görevli Değil - Qatari Diar Real Estate Investment Ülke Müdürü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005393 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022734BIST