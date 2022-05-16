***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSüleyman Hakan TÜMKAYA Genel Müdür 0212-282 01 70 hakan@akmerkez.com.trHatice KARA Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasaları Danışmanı 0212-282 01 70 yatirimciiliskileri@akmerkez.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 700178 - 200038Gizem ÇİMEN Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Uzmanı 0212-282 01 70 yatirimciiliskileri@akmerkez.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA Genel Müdür Yönetici - Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu ÜyeliğiNİLÜFER AYDIN Mali İşler Direktörü Yönetici Mali İşler Müdürü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030630BIST