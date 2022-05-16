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***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.05.2022 18:15
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Süleyman Hakan TÜMKAYA Genel Müdür 0212-282 01 70 hakan@akmerkez.com.tr
Hatice KARA Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasaları Danışmanı 0212-282 01 70 yatirimciiliskileri@akmerkez.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 700178 - 200038
Gizem ÇİMEN Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Uzmanı 0212-282 01 70 yatirimciiliskileri@akmerkez.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA Genel Müdür Yönetici - Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği
NİLÜFER AYDIN Mali İşler Direktörü Yönetici Mali İşler Müdürü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030630


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ORCAY 19,91 218.019.119 % 10,00  
EGEPO 8,03 46.284.831 % 10,00  
IMASM 38,78 67.649.088 % 9,98  
EUHOL 2,76 26.157.136 % 9,96  
ULUSE 174,60 33.427.415 % 9,95  
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Dolar 15,8306 15,8331 % 1,88  
Euro 16,7058 16,7331 % 3,04  
Sterlin 19,6985 19,7973 % 3,22  
Frank 15,8917 15,9874 % 2,91  
Riyal 4,2085 4,2296 % 1,93  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 -3,27  
Altın Gr. 926 927 15,58  
Cumhuriyet 6.165 6.258 86,00  
Tam 6.134 6.292 81,00  
Yarım 2.965 3.044 39,18  
Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
Gümüş.Ons 21,73 21,75 0,11  
Gümüş Gr. 11,05 11,07 0,26  
B. Petrol 114 114 -0,48  
Seans Raporu 18:05
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