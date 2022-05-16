***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.05.2022 18:15
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Süleyman Hakan TÜMKAYA Genel Müdür 0212-282 01 70 hakan@akmerkez.com.tr
Hatice KARA Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasaları Danışmanı 0212-282 01 70 yatirimciiliskileri@akmerkez.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 700178 - 200038
Gizem ÇİMEN Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Uzmanı 0212-282 01 70 yatirimciiliskileri@akmerkez.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA Genel Müdür Yönetici - Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği
NİLÜFER AYDIN Mali İşler Direktörü Yönetici Mali İşler Müdürü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030630
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8331
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2920
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
18:0516,7331
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 0,4929
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7569
En Düşük
16,2212
18:05927,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 16,58
|Açılış
|: 927,58
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8306
|15,8331
|% 1,88
|
|Euro
|16,7058
|16,7331
|% 3,04
|
|Sterlin
|19,6985
|19,7973
|% 3,22
|
|Frank
|15,8917
|15,9874
|% 2,91
|
|Riyal
|4,2085
|4,2296
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-3,27
|
|Altın Gr.
|926
|927
|15,58
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|0,26
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,48
|