***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2022 20:16
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ARD Holding A.Ş. 1.518.189,00 TRY 4,07
Atlantik Holding A.Ş. 1.518.188,87 TRY 4,07
NDÇ Holding A.Ş. 1.518.181,05 TRY 4,07
Meltem Berker 459.309,40 TRY 1,23
Şebnem Berker 459.308,35 TRY 1,23
Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş. 354.424,65 TRY 0,95
Cansevil Akçağlılar 259.499,1 TRY 0,70
Ali Nihat Gökyiğit 238.823,35 TRY 0,64
Ali Nihat Gökyiğit Eğ.Sağ.Kül.Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 198.689,29 TRY 0,53
Nilüfer Dinçkök Çiftçi 7,75 TRY 0,00000009
Ayça Dinçkök 0,03 TRY 0,00000009
Gamze Dinçkök Yücaoğlu 0,03 TRY 0,00000009
Mutlu Dinçkök 0,03 TRY 0,00000009
Raif Ali Dinçkök 0,02 TRY 0,00000005
Ayşegül Dinçkök 0,02 TRY 0,00000005
Alize Dinçkök 0,01 TRY 0,00000003
Alina Dinçkök 0,01 TRY 0,00000002
Diğer 0,02 TRY 0,00
Halka Açık Kısım 1.931.224,87 TRY 5,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076401
BIST