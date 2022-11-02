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***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.11.2022 20:16
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ARD Holding A.Ş. 1.518.189,00 TRY 4,07
Atlantik Holding A.Ş. 1.518.188,87 TRY 4,07
NDÇ Holding A.Ş. 1.518.181,05 TRY 4,07
Meltem Berker 459.309,40 TRY 1,23
Şebnem Berker 459.308,35 TRY 1,23
Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş. 354.424,65 TRY 0,95
Cansevil Akçağlılar 259.499,1 TRY 0,70
Ali Nihat Gökyiğit 238.823,35 TRY 0,64
Ali Nihat Gökyiğit Eğ.Sağ.Kül.Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 198.689,29 TRY 0,53
Nilüfer Dinçkök Çiftçi 7,75 TRY 0,00000009
Ayça Dinçkök 0,03 TRY 0,00000009
Gamze Dinçkök Yücaoğlu 0,03 TRY 0,00000009
Mutlu Dinçkök 0,03 TRY 0,00000009
Raif Ali Dinçkök 0,02 TRY 0,00000005
Ayşegül Dinçkök 0,02 TRY 0,00000005
Alize Dinçkök 0,01 TRY 0,00000003
Alina Dinçkök 0,01 TRY 0,00000002
Diğer 0,02 TRY 0,00
Halka Açık Kısım 1.931.224,87 TRY 5,18




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076401


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BIST En Aktif Hisseler12:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 83,15 50.947.304 % 9,99  
DAGHL 35,30 3.324.625 % 9,97  
DESA 35,54 6.426.023 % 9,96  
DOKTA 53,15 29.148.195 % 8,69  
GSDHO 6,68 289.112.932 % 8,62  
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12:00 Alış Satış %  
Dolar 18,6196 18,6225 % 0,04  
Euro 18,2018 18,2136 % 0,20  
Sterlin 20,8351 20,9395 % 0,62  
Frank 18,3496 18,4601 % 0,32  
Riyal 4,9402 4,9650 % 0,06  
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12:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 19,32  
Altın Gr. 986 986 11,07  
Cumhuriyet 6.518 6.617 -111,00  
Tam 6.614 6.675 41,00  
Yarım 3.223 3.265 21,00  
Çeyrek 1.616 1.633 12,00  
Gümüş.Ons 19,81 19,84 0,35  
Gümüş Gr. 11,84 11,86 0,20  
B. Petrol 96,54 96,54 1,87  
Seans Raporu 12:00
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