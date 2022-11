***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ARD Holding A.Ş. 1.518.189,00 TRY 4,07Atlantik Holding A.Ş. 1.518.188,87 TRY 4,07NDÇ Holding A.Ş. 1.518.181,05 TRY 4,07Meltem Berker 459.309,40 TRY 1,23Şebnem Berker 459.308,35 TRY 1,23Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş. 354.424,65 TRY 0,95Cansevil Akçağlılar 259.499,1 TRY 0,70Ali Nihat Gökyiğit 238.823,35 TRY 0,64Ali Nihat Gökyiğit Eğ.Sağ.Kül.Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 198.689,29 TRY 0,53Nilüfer Dinçkök Çiftçi 7,75 TRY 0,00000009Ayça Dinçkök 0,03 TRY 0,00000009Gamze Dinçkök Yücaoğlu 0,03 TRY 0,00000009Mutlu Dinçkök 0,03 TRY 0,00000009Raif Ali Dinçkök 0,02 TRY 0,00000005Ayşegül Dinçkök 0,02 TRY 0,00000005Alize Dinçkök 0,01 TRY 0,00000003Alina Dinçkök 0,01 TRY 0,00000002Diğer 0,02 TRY 0,00Halka Açık Kısım 1.931.224,87 TRY 5,18