***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.02.2021 19:53
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2021
Karar Sayısı
5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 25.02.2021 KARAR SAYISI: 5 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve 31.12.2020 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait finansal tabloları ve raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz. İstanbul,
Saygılarımızla,
Atilla ALTINORDU
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
F. Dilek BİL
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Aycan AVCI
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Murat KAYMAN
Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913086
BIST
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En Yüksek
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En Düşük
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|PAMEL
|23,76
|7.321.879
|% 10,00
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|SEKUR
|36,30
|5.741.208
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.047.421
|% 10,00
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|MERIT
|414,70
|3.056.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|996.357
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.060.989
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% -9,79
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 4,36
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% -3,97
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
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|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2560
|7,2651
|% 1,33
|
|Euro
|8,8821
|8,8986
|% 1,98
|
|Sterlin
|10,2228
|10,2740
|% 1,15
|
|Frank
|8,0031
|8,0513
|% 1,62
|
|Riyal
|1,9313
|1,9410
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-25,94
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|0,09
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Seans Raporu
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