Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

02.11.2022 20:15
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/11/2022
Karar Sayısı
26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 02.11.2022 KARAR SAYISI: 26 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve 30.09.2022 tarihinde sona eren ara faaliyet dönemine ait finansal tabloları ve raporları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,  b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. İstanbul, Saygılarımızla,
Özge BULUT MARAŞLI  Denetimden Sorumlu Komite Başkanı   Ömer EGESEL  Denetimden Sorumlu Komite Üyesi   Aycan AVCI  Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Süleyman Hakan TÜMKAYA  Genel Müdür



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076400


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:114.173
Değişim :  1,63% |  67,10
Açılış :  4.131  
Önceki Kapanış :  4.105  
En Yüksek
4.180 En Düşük
4.131
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 83,15 51.843.661 % 9,99  
DAGHL 35,30 3.379.516 % 9,97  
DESA 35,54 6.426.023 % 9,96  
GSDHO 6,68 293.111.239 % 8,62  
KERVN 0,93 1.015.819 % 8,14  
daha fazla
12:09 Alış Satış %  
Dolar 18,6190 18,6227 % 0,04  
Euro 18,2219 18,2289 % 0,28  
Sterlin 20,8562 20,9608 % 0,72  
Frank 18,3594 18,4700 % 0,37  
Riyal 4,9400 4,9648 % 0,05  
daha fazla
12:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.651 21,50  
Altın Gr. 987 987 11,79  
Cumhuriyet 6.587 6.686 69,00  
Tam 6.621 6.675 41,00  
Yarım 3.226 3.265 21,00  
Çeyrek 1.618 1.633 12,00  
Gümüş.Ons 19,85 19,88 0,39  
Gümüş Gr. 11,87 11,88 0,22  
B. Petrol 96,61 96,61 1,94  
Seans Raporu 12:09
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru