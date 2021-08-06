***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.08.2021 18:55
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Şirketimiz'in 06/08/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Mali İşler Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komite üyesi olarak görev yapmakta olan Ayşegül CANBAZ'ın 06/08/2021 tarihinde görevden ayrılması nedeniyle yerine Nilüfer AYDIN'ın Mali İşler Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nin 11.maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Hilal KAYALAR'ın 06/08/2021 tarihinde görevinden ayrılması sebebiyle yerine,Tebliğ'de öngörülen lisans belgelerine sahip olup, halen "Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasaları Danışmanımız" olan Hatice KARA'nın "Yatırımcı İlişkileri Bölümünü" de yönetmesine ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955627
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|Tam
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|3.316
|-34,44
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|1.604
|-16,66
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|802
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