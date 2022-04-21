***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.04.2022 17:34
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 1.Yönetim Kurulumuzun bünyesinde yer alan, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aycan AVCI, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Özge BULUT MARAŞLI ve Ömer EGESEL ile Mali İşler Müdürü Nilüfer AYDIN ve Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasaları Danışmanı sıfatına haiz Hatice KARA'nın seçilmesine, 2.Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmeye devam etmesine, 3.Yönetim Kurulumuzun bünyesinde yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer EGESEL, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aycan AVCI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özge BULUT MARAŞLI, Yönetim Kurulu Üyeleri Alize DİNÇKÖK ile Sinan Kemal UZAN'ın seçilmesine, 4.Yönetim Kurulumuzun bünyesinde yer alan Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özge BULUT MARAŞLI ve üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer EGESEL ve Aycan AVCI'nın seçilmesine, 5.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022733
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0392
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7635
En Düşük
14,6956
17:5915,9131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0364
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8971
17:59916,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -5,91
|Açılış
|: 916,64
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|711.710
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.674.271
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.944.909
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|TIRE
|13,56
|161.655.841
|% 7,28
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,85
|986.731
|% -9,81
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|KRSTL
|7,31
|89.610.675
|% -7,70
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% -1,10
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% -5,33
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% -2,46
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% -5,70
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% -6,13
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,79
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% -5,31
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% -4,67
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7393
|14,7421
|% 0,27
|
|Euro
|15,8925
|15,9079
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,8976
|18,9923
|% -1,05
|
|Frank
|15,3286
|15,4209
|% -0,20
|
|Riyal
|3,9230
|3,9427
|% 0,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-19,71
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,19
|
|B. Petrol
|106
|106
|-2,02
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS