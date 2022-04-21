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***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

21.04.2022 17:34
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 1.Yönetim Kurulumuzun bünyesinde yer alan, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aycan AVCI, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Özge BULUT MARAŞLI ve Ömer EGESEL ile Mali İşler Müdürü Nilüfer AYDIN ve Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasaları Danışmanı sıfatına haiz Hatice KARA'nın seçilmesine, 2.Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmeye devam etmesine, 3.Yönetim Kurulumuzun bünyesinde yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer EGESEL, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aycan AVCI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özge BULUT MARAŞLI, Yönetim Kurulu Üyeleri Alize DİNÇKÖK ile Sinan Kemal UZAN'ın seçilmesine, 4.Yönetim Kurulumuzun bünyesinde yer alan Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özge BULUT MARAŞLI ve üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer EGESEL ve Aycan AVCI'nın seçilmesine, 5.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine, karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022733


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