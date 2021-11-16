***AKMGY* *BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.11.2021 16:48
***AKMGY******BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY, BIMAS
17.11.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKMERKEZ GMYO AKMGY 0,41 0,41
BIM MAGAZALAR BIMAS 2 1,7
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978067
BIST
16:511.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
16:5110,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,2736
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6040
En Düşük
10,2960
16:5111,9722
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,2916
|Açılış
|: 11,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9910
En Düşük
11,6569
16:51633,29
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 19,57
|Açılış
|: 633,29
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
633,97
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler16:51
|PRKAB
|40,70
|286.068.498
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.661.874
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|350.535.371
|% 9,96
|
|MERCN
|12,48
|47.631.150
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,10
|77.679.005
|% -6,51
|
|SONME
|28,34
|3.142.014
|% -5,60
|
|TDGYO
|6,91
|42.176.531
|% -5,08
|
|ELITE
|18,72
|205.304.410
|% -5,07
|
|PETKM
|7,72
|2.700.552.855
|% -2,65
|
|GARAN
|11,96
|2.143.730.803
|% -0,91
|
|SISE
|10,32
|1.557.137.706
|% 3,61
|
|KRDMD
|7,64
|1.114.039.568
|% 1,73
|
|THYAO
|17,86
|899.298.171
|% 1,13
|
|PETKM
|7,72
|2.700.552.855
|% -2,65
|
|ADESE
|1,07
|287.119.779
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,32
|858.562.164
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,14
|468.754.543
|% 2,39
|
|ODAS
|1,58
|310.277.441
|% 1,94
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5838
|10,5904
|% 2,65
|
|Euro
|11,9648
|11,9722
|% 2,50
|
|Sterlin
|14,1989
|14,2701
|% 2,85
|
|Frank
|11,3208
|11,3890
|% 2,55
|
|Riyal
|2,8126
|2,8267
|% 2,57
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|11,62
|
|Altın Gr.
|630
|630
|16,07
|
|Cumhuriyet
|4.154
|4.217
|84,00
|
|Tam
|4.150
|4.254
|101,08
|
|Yarım
|2.006
|2.058
|48,89
|
|Çeyrek
|1.006
|1.029
|24,45
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,48
|8,49
|0,26
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|-0,52
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
16:59CELHA
Yüzde 9.29 oranında artışla 7.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 519, 365 adet işlem
-
16:58ULUSE
Yüzde 7.49 oranında artışla 56.00 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 474 adet işlem
-
16:57RYGYO
Yüzde 6.07 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 623, 296 adet işlem
-
16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 91 artarak (% 0.60 ) 1, 504
-
16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, MERCN, HEDEF, BASGZ, DITAS, TETMT, BRMEN, DOBUR