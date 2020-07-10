***AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.07.2020 18:33
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, AKMGY.E payları 13/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/07/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 27/07/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 02/03/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859107
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -985,03
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
18:056,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8686
En Düşük
6,8515
18:057,7637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
18:05396,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,29
|Açılış
|: 396,66
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6433
|8,6867
|% 0,20
|
|Frank
|7,2708
|7,3146
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-8,60
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.577
|2.599
|-5,40
|
|Tam
|2.652
|2.667
|-5,50
|
|Yarım
|1.288
|1.305
|-2,70
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,68
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,45
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