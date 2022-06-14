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***AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

14.06.2022 13:35
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri


***AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
AKMERKEZ GMYO 8 15/06/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037173


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BIST En Aktif Hisseler14:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 243,40 9.039.919 % 9,99  
UFUK 67,00 1.360.368 % 9,93  
MZHLD 105,80 5.748.402 % 9,92  
BALAT 10,10 962.375 % 9,90  
RTALB 16,05 100.099.867 % 8,52  
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14:07 Alış Satış %  
Dolar 17,2826 17,2942 % 0,17  
Euro 18,1216 18,1415 % 0,74  
Sterlin 20,8506 20,9552 % 0,93  
Frank 17,2433 17,3472 % 0,40  
Riyal 4,5937 4,6168 % 0,10  
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14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 16,37  
Altın Gr. 1.015 1.015 10,90  
Cumhuriyet 6.751 6.853 37,00  
Tam 6.739 6.838 50,00  
Yarım 3.309 3.345 25,00  
Çeyrek 1.657 1.672 12,00  
Gümüş.Ons 21,45 21,48 0,41  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 0,25  
B. Petrol 120 120 -1,32  
Seans Raporu 14:07
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