***AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
14.06.2022 13:35
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
AKMERKEZ GMYO 8 15/06/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037173
BIST
14:072.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,55
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
14:0717,2942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0296
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
14:0718,1415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1324
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
14:071.014,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 10,36
|Açılış
|: 1.014,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler14:07
|TETMT
|243,40
|9.039.919
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.360.368
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|RTALB
|16,05
|100.099.867
|% 8,52
|
|TSGYO
|4,45
|3.567.725
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.575.360
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|46,72
|1.540.712.189
|% -0,30
|
|EREGL
|30,10
|1.200.079.481
|% -1,05
|
|SISE
|21,84
|945.544.954
|% -0,46
|
|SASA
|44,62
|857.436.664
|% 0,13
|
|KRDMD
|13,17
|502.014.328
|% 1,07
|
|MARTI
|1,50
|293.033.906
|% 7,14
|
|TSKB
|2,14
|248.300.115
|% -2,73
|
|ISCTR
|4,70
|408.089.357
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,61
|367.744.222
|% -0,22
|
|DOHOL
|4,04
|255.546.886
|% 0,25
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2826
|17,2942
|% 0,17
|
|Euro
|18,1216
|18,1415
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,8506
|20,9552
|% 0,93
|
|Frank
|17,2433
|17,3472
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5937
|4,6168
|% 0,10
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|16,37
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|10,90
|
|Cumhuriyet
|6.751
|6.853
|37,00
|
|Tam
|6.739
|6.838
|50,00
|
|Yarım
|3.309
|3.345
|25,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.672
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,25
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,32
|
Seans Raporu
14:07
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