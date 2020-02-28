***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:01
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822387
BIST
13:16105.158
En Yüksek
|Değişim
|: -4,76%
|| -5.260,27
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:166,2320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0316
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:166,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0545
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:16326,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,64
|Açılış
|: 326,86
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,75
|18.831.763
|% 10,95
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|HUBVC
|25,00
|12.083.767
|% 8,07
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|AKSEN
|3,75
|12.861.805
|% 6,84
|
|AVGYO
|1,50
|22.257.243
|% -12,28
|
|BUCIM
|3,38
|945.498
|% -11,98
|
|YESIL
|11,19
|3.712.918
|% -11,75
|
|DMSAS
|3,60
|4.215.778
|% -11,33
|
|SEKUR
|4,67
|1.974.933
|% -10,88
|
|THYAO
|11,44
|707.351.332
|% -5,84
|
|ASELS
|27,04
|556.351.720
|% -3,36
|
|GARAN
|9,48
|185.794.078
|% -6,97
|
|PETKM
|3,59
|135.521.278
|% -4,01
|
|YKBNK
|2,29
|132.341.933
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,37
|122.840.141
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,20
|104.366.266
|% -6,98
|
|THYAO
|11,44
|707.351.332
|% -5,84
|
|ODAS
|1,91
|118.013.038
|% -6,37
|
|YKBNK
|2,29
|132.341.933
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0424
|8,0828
|% 0,90
|
|Frank
|6,4659
|6,5048
|% 1,48
|
|Riyal
|1,6627
|1,6711
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.628
|-9,49
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|-6,10
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-2,94
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,48
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,95
|49,95
|-1,78
|