***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:17
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822598
BIST
13:00104.968
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -5.450,83
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:006,2558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0554
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2572
En Düşük
6,1998
13:006,9104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0887
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:00327,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,11
|Açılış
|: 327,34
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|HUBVC
|25,86
|11.517.289
|% 11,79
|
|OYAYO
|3,75
|18.294.866
|% 10,95
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,02
|5.564.355
|% 6,34
|
|QNBFB
|34,86
|326.716
|% -14,98
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|AVGYO
|1,48
|21.829.865
|% -13,45
|
|DOGUB
|1,86
|1.231.926
|% -12,26
|
|BUCIM
|3,37
|921.184
|% -12,24
|
|THYAO
|11,35
|683.519.708
|% -6,58
|
|ASELS
|26,96
|521.339.310
|% -3,65
|
|GARAN
|9,42
|173.171.284
|% -7,56
|
|PETKM
|3,56
|131.544.881
|% -4,81
|
|YKBNK
|2,29
|129.055.625
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,37
|120.069.114
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,20
|102.391.606
|% -6,98
|
|THYAO
|11,35
|683.519.708
|% -6,58
|
|ODAS
|1,91
|107.679.725
|% -6,37
|
|YKBNK
|2,29
|129.055.625
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0485
|8,0889
|% 0,98
|
|Frank
|6,4615
|6,5004
|% 1,41
|
|Riyal
|1,6614
|1,6697
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.629
|-8,72
|
|Altın Gr.
|328
|328
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.167
|2.221
|2,17
|
|Yarım
|1.047
|1.074
|1,05
|
|Çeyrek
|525
|537
|0,52
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,25
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,67
|49,67
|-2,06
|