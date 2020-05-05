***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 12:09
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842562
BIST
14:5998.654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -188,36
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
14:597,0859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0413
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
14:597,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
14:59386,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,92
|Açılış
|: 386,31
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.949.001
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.674.060
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.885
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|134.715
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|832.149
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|PETUN
|22,52
|406.025.357
|% -9,27
|
|GARAN
|8,21
|480.258.216
|% 0,49
|
|TSPOR
|5,97
|477.279.948
|% 2,40
|
|PETUN
|22,52
|406.025.357
|% -9,27
|
|GSRAY
|2,71
|386.352.703
|% -2,52
|
|AFYON
|2,81
|377.805.670
|% -4,42
|
|KRDMD
|2,25
|355.208.455
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,71
|386.352.703
|% -2,52
|
|AFYON
|2,81
|377.805.670
|% -4,42
|
|DOHOL
|1,91
|221.591.134
|% 3,80
|
|TSPOR
|5,97
|477.279.948
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7833
|8,8274
|% 0,52
|
|Frank
|7,2538
|7,2975
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8785
|1,8879
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.527
|1,30
|
|Tam
|2.548
|2.588
|1,30
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|0,70
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
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