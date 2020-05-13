***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.05.2020 11:15
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844672
BIST
12:34100.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 712,17
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
12:346,9861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0119
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
12:347,5775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0169
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
12:34381,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,17
|Açılış
|: 381,89
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,86
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.199.530
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|747.894
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|506.816
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|98.310
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GYHOL
|30,58
|57.665.142
|% -5,15
|
|GEDIK
|19,85
|5.412.370
|% -4,38
|
|BURVA
|17,48
|616.632
|% -3,85
|
|ASELS
|28,96
|1.242.582.869
|% 5,62
|
|ECILC
|5,87
|430.003.047
|% 8,30
|
|THYAO
|10,73
|360.676.423
|% 0,85
|
|ISFIN
|3,98
|331.823.676
|% 6,70
|
|GARAN
|7,99
|271.549.663
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,31
|134.998.347
|% 0,00
|
|ODAS
|1,88
|164.603.564
|% 2,17
|
|ISFIN
|3,98
|331.823.676
|% 6,70
|
|YKBNK
|2,21
|172.692.193
|% 1,38
|
|ECILC
|5,87
|430.003.047
|% 8,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5560
|8,5989
|% 0,04
|
|Frank
|7,1668
|7,2100
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8541
|1,8634
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-0,48
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.510
|-0,70
|
|Tam
|2.541
|2.575
|-0,80
|
|Yarım
|1.240
|1.259
|-0,40
|
|Çeyrek
|620
|630
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,36
|29,36
|-0,62
|