***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 15:09
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844976
BIST
16:3399.230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -929,36
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
16:336,9667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
16:337,5276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
16:33385,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 385,04
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|27.061.296
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|611.512
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|136.059.277
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|128.094.799
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.425.171
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.008.558
|% -9,97
|
|ASELS
|29,08
|1.372.340.518
|% 1,47
|
|ECILC
|6,24
|1.044.297.701
|% 4,70
|
|GARAN
|7,75
|576.708.112
|% -1,90
|
|SASA
|9,21
|429.182.180
|% 1,21
|
|SELEC
|9,80
|384.298.073
|% 1,98
|
|ECILC
|6,24
|1.044.297.701
|% 4,70
|
|IEYHO
|0,63
|99.419.821
|% 5,00
|
|CEMAS
|1,06
|134.074.165
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,14
|142.865.054
|% -2,56
|
|KRDMD
|2,42
|295.852.627
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4668
|8,5092
|% -0,51
|
|Frank
|7,1250
|7,1680
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8486
|1,8578
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|5,67
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.514
|-5,00
|
|Tam
|2.543
|2.579
|-5,10
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,50
|
|Çeyrek
|620
|631
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|0,90
|
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