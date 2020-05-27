***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2020 11:54
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846857
BIST
13:13104.811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 1.787,02
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
13:136,7784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0531
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
13:137,4731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0823
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4752
En Düşük
7,3528
13:13372,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,60
|Açılış
|: 372,22
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|3.379.474
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|12.217.551
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|11.908.979
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.427.130
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|36.975.261
|% 9,93
|
|EKIZ
|9,99
|500.279
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.062.614
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.568.674
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|155.268
|% -9,96
|
|KUTPO
|22,64
|4.399.475
|% -9,94
|
|THYAO
|12,17
|1.134.564.425
|% 8,56
|
|GARAN
|7,59
|639.449.608
|% 0,66
|
|PGSUS
|57,75
|481.603.111
|% 7,44
|
|ASELS
|29,88
|400.851.306
|% 2,05
|
|SOKM
|12,38
|359.382.396
|% 4,38
|
|THYAO
|12,17
|1.134.564.425
|% 8,56
|
|GSRAY
|2,93
|252.696.976
|% 8,92
|
|GARAN
|7,59
|639.449.608
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,21
|174.591.985
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,54
|195.445.814
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3306
|8,3724
|% 1,04
|
|Frank
|6,9631
|7,0051
|% 0,73
|
|Riyal
|1,7988
|1,8078
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-2,54
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.442
|11,50
|
|Tam
|2.482
|2.505
|11,90
|
|Yarım
|1.211
|1.225
|5,70
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|0,06
|
|B. Petrol
|35,91
|35,91
|-0,26
|