***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2020 10:08
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852778
BIST
11:26114.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 120,32
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
11:266,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
11:267,7132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0053
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
11:26389,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,04
|Açılış
|: 389,30
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,33
|92.433.768
|% 9,71
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|ULAS
|5,32
|10.683.674
|% 6,61
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|46.433.134
|% -9,83
|
|BAYRK
|7,90
|5.119.491
|% -5,95
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|GUSGR
|4,46
|577.948.883
|% -5,11
|
|HALKB
|6,35
|463.254.927
|% 3,59
|
|KRDMD
|3,09
|462.682.190
|% -1,59
|
|GARAN
|8,24
|410.508.566
|% 0,61
|
|VAKBN
|5,16
|374.834.017
|% 1,57
|
|CEMAS
|1,49
|306.730.482
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,91
|183.160.416
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,09
|462.682.190
|% -1,59
|
|GUSGR
|4,46
|577.948.883
|% -5,11
|
|EKGYO
|1,90
|220.328.631
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5117
|8,5544
|% 0,31
|
|Frank
|7,2042
|7,2476
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|3,79
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.541
|5,10
|
|Tam
|2.595
|2.608
|7,20
|
|Yarım
|1.260
|1.276
|3,50
|
|Çeyrek
|630
|639
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|39,92
|39,92
|-0,39
|