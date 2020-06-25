***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2020 12:39
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852812
BIST
15:31114.027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -422,17
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
15:316,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
15:317,6858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0327
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
15:31387,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,61
|Açılış
|: 387,65
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|ORGE
|6,34
|101.256.288
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|AYEN
|4,72
|243.940.614
|% 7,03
|
|BASCM
|3,85
|378.121
|% 6,65
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|143.541.970
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|LUKSK
|15,25
|1.996.266
|% -7,69
|
|GUSGR
|4,42
|938.441.823
|% -5,96
|
|GARAN
|8,21
|805.233.567
|% 0,24
|
|HALKB
|6,31
|719.185.591
|% 2,94
|
|KRDMD
|3,04
|690.367.500
|% -3,18
|
|VAKBN
|5,11
|583.824.414
|% 0,59
|
|CEMAS
|1,52
|574.976.483
|% 6,29
|
|IEYHO
|0,94
|312.220.103
|% 5,62
|
|EKGYO
|1,90
|429.846.650
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|690.367.500
|% -3,18
|
|GUSGR
|4,42
|938.441.823
|% -5,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4921
|8,5347
|% 0,08
|
|Frank
|7,1898
|7,2331
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8217
|1,8309
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-4,75
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.611
|-13,00
|
|Tam
|2.583
|2.595
|-5,40
|
|Yarım
|1.255
|1.269
|-2,70
|
|Çeyrek
|627
|635
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,55
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,68
|39,68
|-0,63
|
Seans Raporu
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